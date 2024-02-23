Türkiye'nin deniz üstünlüğü korku saldı! Batıda ASELFLIR-500 hazımsızlığı

23 Şubat 2024 14:54 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 14:54

Türk Savunma sanayine entegre olan Bayraktar AKINCI TİHA'ya bağlı olan ASELFLIR-500'ün ilk testi gerçekleşti. Test sosyal medyadan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar paylaşımda bulundu. "Türk Havacılığının Altın çağı" notuyla ASELFLIR-500'ün testindeki başarılı atışı gururla sundu. Denizde Albatros-T İDA üstünlüğünü izleyen Batılı devletler durumu hazmedemedi.

BATIDA MANŞET TÜRK SAVUNMA SANAYİ!

Batılı devletlerdeki manşetlerde bugün ASELFLIR-500'ün başarısı oldu. Özellikle son yıllarda Karadeniz ve Akdeniz'deki üstünlüğünü gözler önüne seren Türkiye akabinde Kızıldeniz'deki kayıp sonrası da ticaret köprüsü oldu. Sınır bölgesinde hem İHA - SİHA ve MİT sayesinde terörü geri püskürten Türkiye'nin artan savunma sanayi gücü aynı zamanda ihracat gücünü de artırdı.

BAYKAR'ın milli ve yerli parçalarla ürettiği ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etti. Sahasındaki gücü de gözler önüne seren bu başarı için bazı ülkeler sıraya girdi. Bazı ülkeler ise Türkiye'nin güçlenmesini endişe verici buldu.

Özellikle Yunanistan'ın bu konuda rahatsızlığı adalar Kıbrıs hazımsızlığı nüksetti. Türkiye son 10 yılda sadece kara değil deniz savaşıyla da adından söz ettirdi. The New York Times, Vanity Fair adlı Fransız dergisi konuyu internet sitelerinde ele alarak Türk Yükselişi'nin ilerleyişini adım adım takip ettiklerini bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz gün ise Türkiye'nin savunma Sanayi gücünü fark eden Rusya KAAN için görüşmelere başladığını duyurmuştu.

İngiltere ise Türkiye'nin konumsal durumundan dolayı bu yükselişinden rahatsızlık duyduklarını üstü kapalı ifade etmeye devam ediyor. Öte yandan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, geçtiğimiz gün havalanan KAAN hakkında bu açıklamayı yaptı: "KAAN, var olan bütün uçaklarla savaşabilecek seviyede. Türkiye'nin şimdiye kadar yaptığı en komplike savaş cihazı."