Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlara ilginç görüntüler yansıdı

13 Mart 2024 12:48 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:51

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Kınalı kekliklerin ve yaban keçilerinin beslendiği anlar fotokapana yansıdı.

DKMP, o anları sosyal medya hesabından, “Doğanın huzur veren ritmi. Kınalı kekliklerin ezgisi. Özgürlüğün nefesini içlerinde hisseden yaban keçileri” ifadeleri ile paylaştı.