Hepsi için yüzleşme günü, Türkiye’nin konuştuğu Seçil Erzan davası başladı! İşte ilk görüntüler...

12 Ocak 2024 11:22 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 13:45

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu birçok futbolcuyla beraber 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Yunus Emre Şeker'in aktardığı bilgilere göre; "Erzan'ın savunmasında "Semih Kaya'ya ödeme yapmasaydım, bu kadar faiz almasaydı hiç sorun çıkmayacaktı. Sistem orada bozuldu!" ifadesini kullandı. Erzan "Semih Kaya'dan 300 bin dolar aldım. 1.3 milyon dolar geri ödedim. Hem de 15 gün içerisinde. Sonra 100 bin dolar daha verdim." ifadelerini kullandı.

"SEMİH KAYA FAZLA PARA ALDI SİSTEM BOZULDU"

Seçil Erzan, "Ben Semih Kaya’dan 300 bin dolar aldım. 1 milyon 300 dolar ödedim. Daha sonra ben bu parayı geri aldım. Bu parayı Süleyman Aslan’a verdim. Nuray Şengüler ve Deniz Güzel eksiye düştü. Merve 1 milyon 100 bin dolar aldı. Metin Taş 300 bin dolar aldı. 1 milyon 200 bin solar Atilla Baltaş’a ödedik. Çorlu’daki tefecilere 550 bin dolar ödedik. Nazlı’nın etrafında fazla alanlar vardı. Tanin araba ve daireler aldı. Nuri Köşkdere 200 bin dolar aldı. MASAK herkesi araştırsın. Ben burada canımla kaldım." sözleriyle Semih Kaya'yı suçladı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYORDU"

Duruşmada Seçil Erzan'ın ifadesi video kaydı ile alındı. Mikrofonu çalışsa da salonun arkasında oturanlar Erzan'ı duymakta büyük zorluk çekti. Seçil Erzan'ın savunmasına diğer 6 sanık ile nasıl tanıştığını anlatarak başladı. Erzan, fon vurgununa uzanan detayları şöyle anlattı; “2010-2011 yılında bir milyon para kaybettim. 2011 Aralık’ta Florya’ya geçtim. Kaybettiğim parayı yerine koymam gerekiyordu. O dönemde Çorlu’da arsa satışından dolayı Metin Taş’la tanıştım. Çek başına kağıt başına 100 bin alıyorduk. 30’u bana kalıyordu. Masrafları da ben ödüyordum. 2013 yılında kadar bir şey yoktu. Her şey güzel gidiyordu."

"EMRE DIŞINDA KİMSEYE FON SEMEDİM"

"Herkes bu fonun resmi olmadığını biliyordu. Ben hiçbir zaman Fatih Terim Fonu veya Hakan Ateş Fonu demedim. Selçuk İnan bana gidip geliyordu. Selçuk İnan’a gizli bir işlem dedim. Ondan alacağım parayı Fırat Özdemir’e vermem gerekiyordu. Yukarıda değerlendiriliyor dedim. En son Emre’ye fon demiş olabilirim."

MAZERET BİLDİRİP KATILMADILAR

Duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katılması beklenen Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdikleri belirtildi. "Tanık" olarak dinlenilmesine karar verilen Nur Erkasap'ın ise "rapor" sunduğu öğrenildi.

BUSE TERİM'E İLGİ YOĞUNDU

Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı, Seçil Erzan davası için duruşma salonunun bulunduğu kata geldi Basın mensuplarının Buse Terim’ e ilgisi yoğundu. Arda Turan, SeçilErzan dosyasının bugün görülen duruşmasına mazeret göstererek katılmadı.