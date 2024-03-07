Türkiye'nin konuştuğu kazada flaş gelişme! Eylem Tok'tan yeni açıklama...

07 Mart 2024 11:28 - Güncelleme : 07 Mart 2024 11:47

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç emniyet şeridinde arızalı ATV motorunu kontrol eden gruba çarpmıştı. Kazada bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazadan sonra sürücü T.C’nin annesini arayıp yardım istediği ve olay yerine gelen anne Eylem Tok’un ise oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.

Polisin çalışması sonucu, anne yazar Eylem Tok’un yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T.C’yi de alarak gece 02.00’de havalimanına gittiği, oradan Mısır’a kaçtıkları belirlendi.

Yazar Eylem Tok daha sonra sosyal medya hesabından "annelik içgüdüsüyle" hareket ettiğini, adalete teslim olacaklarını belirttiği bir açıklama paylaştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILACAK

Türkiye'nin gündemine oturan kazayla ilgili Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi. Tunç, "Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten olay anından itibaren soruşturmayı başlatmıştı. Kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkartıldı. Mısır adli makamlarından iadesini talep edecek olan süreci başlattık. Bir kırmızı bülten çıkarıyoruz. Bu konudaki süreç başladı.

Mısırla bizim suçluların iadesine ilişkin adli yardımlaşma anlaşmamız var. Bu konudaki süreci yakinen takip ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürütmekte olduğu bir soruşturma. Tabii, buna benzer artık ülkemizde suçla mücadele noktasında hem mevzuat hem de uygulama anlamında önemli çalışmamız var.

Özellikle suçun kaynağında önlenmesi önemli. Suç meydana geldikten sonra, zarar ortaya çıktıktan sonra yargılama süreçleri de elbette önemli ama asıl 18 yaşından küçük, ehliyeti olmayan birisinin trafiğe çıkmış olması ve kazaya sebebiyet vermesi. Tabii ki burada özellikle o çocuğu kaçıran annesi bakımından da şu an bir soruşturma söz konusu." ifadelerini kullandı.

EYLEM TOK KONUŞTU

Oğlunu kaçıran anne Eylem Tok Star Ana Haber'e konuştu. 'Kaçırma yok' diyen anne Tok savunmasına devam ederken oğlu için de, 'pırıl pırıl bir çocuk' ifadelerini kullandı.

İşte annenin açıklamaları;

"17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk var. Ben bir anneyim. Zaten bir kaza bu kaza. Kaçırmak yok. Bugün olsa yine yaparım. Ben yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Ben orada oğlumu korumak zorundayım. Ben oraya gittiğimde çocuklar vardı. Onları aldım siteye götürdüm. Herhangi bir durumda kaçacağım bir durum yok.

Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var. Aileler yanıyor. Büyük bir ateş var, biraz hafiflesin. Yani kana kan olmasın. Biz yurt dışına çıkarken asla ve asla bir ölü olduğunu bilmiyorduk. Bilsem çıkarmıyım ya"

NE ZAMAN DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR?

Eylem Tok ne zaman dönecekleri konusunda ise "Ben her ana dönebilirim. Şu anda dönebilirim. Ben sadece çocuğumun güvende, adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok. Biz bu çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak.' dedi.