31 Mart 2024 16:19 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:26

Muhtarlık seçiminde silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Muhtarlık seçiminde silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Türkiye'nin konuştuğu seçim iddiası yalan çıktı. Farklı illerden getirilen seyyar seçmenlere oy kullandırıldığı iddiası yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı X'te yayımladıkları paylaşımla gerçeği gözler önüne serdi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor” iddiası doğru değildir.

Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtilmiş, beşinci fıkrasında da; “Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.” denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterilmiştir.

RÜTBELİ POLİS VE JANDARMA OY KULLANABİLİYOR

Öte yandan polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerler de oy kullanabilmektedir.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır.

Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır.

İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz.