Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu

21 Şubat 2024 19:00 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 19:36

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız üstlenecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır.

1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Önal, kariyeri boyunca Kuveyt, Almanya, ABD, İran ve Avusturya’da görev yaptı. Ürdün nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev aldı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevini Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'ndan devralan Önal, 2018'den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

BM DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNE AHMET YILDIZ GETİRİLDİ

New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi.

Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

TÜRKİYE'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ AHMET YILDIZ KİMDİR?

Ahmet Yıldız, 23 Ocak 1964 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1989 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda görevler üstlenmiştir. 2000-2002 ve 2005-2006 yıllarında Şam Büyükelçiliği'nde birinci müsteşar, 2004-2005 yıllarında Riyad Büyükelçiliği'nde birinci müsteşar olarak görev yapmıştır. 2006-2008 yılları arasında ise Cidde Başkonsolosluğu görevini ifa etmiştir. 2008-2009 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak Dairesi Başkanı ve 2009-2011 yıllarında da Musul Başkonsolosu olmuştur.

2011-2014 yıllarında Saraybosna büyükelçiliği yapmıştır. 1 Temmuz 2014 itibarıyla Başbakan başdanışmanı olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle, Cumhurbaşkanlığı dışişlerinden sorumlu başdanışmanı olmuştur.

Ayrıca başdanışmanlık görevi esnasında Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır. 29 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan yardımcısı olmuş, 26 Nisan 2018 tarihinde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etmiştir. TBMM 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısı ve Türk Grubu başkanı olmuştur. 22 Haziran 2023 tarihinde Dışişleri Bakan yardımcısı olmuştur.

İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.