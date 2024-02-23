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23 Şubat 2024 09:45 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 09:46

TUSAŞ KAAN’ın uçuşundan sonra 6. Nesil müjdesini verdi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yerli savaş uçağı KAAN'ın 6. Nesil olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Editör: Murat Makas / Kaynak: TRT Haber
KAAN, 6. Nesil, F-35, F-22 Raptor

Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağının ilgi uçuşu tüm dünyada ilgi gördü. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN’ın uçuşunun ardından ilk kez TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Kotil, KAAN'ın dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje olduğunu söyledi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar:

Uçak 5. Nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor. İlk uçuş çok önemliydi. 25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi, güç dağıtım sistemi..  

İniş takımları yerli , jenaratörü yerli, kanopisi yerli bir matoru ve fırlatma koltuğu dışında tümüyle yerli bir uçak. Türklerin şimdiye dek yaptığı en komplesk mühendislik cihazı bu. Zorun zorunu yaptık. Teknolojiyi seçerken F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik.

TUSAŞ KAAN’ın uçuşundan sonra 6. Nesil müjdesini verdi - 1. Resim

5. NESİL UÇAK YAPAN İLK 4 ÜLKEYİZ

17 bin TUSAŞ çalışanı çok büyük emek verdiler. Ben yıllardan beri bu işin içinde olan biriyim. Büyük başarılar kalpten çıkar beyinden çıkmaz. Bu kalpten çıktı.

Hedef çağı 2028'de 20 uçağı Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi planlıyoruz. Bu Türkiye'nin başarısı.

TUSAŞ KAAN’ın uçuşundan sonra 6. Nesil müjdesini verdi - 2. Resim

Çok büyük projelerinin en büyük düşmanı "acaba" sorusu. Büyük projlerde "acaba" kelimesini yasaklamak lazım. İstiyorsak yaprız, Allah nasip eder, etti. 
Türkiye bu genç kadrosuyla Almanya'yı da , Fransa'yı da , İngiltereyi'de geride bırakır.

TUSAŞ KAAN’ın uçuşundan sonra 6. Nesil müjdesini verdi - 3. Resim

6. NESİL İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje. Eurofıghter, F-16, Rafael uçakları KAAN'dan daha alt teknoloji Dost ve kardeş ülkelerin KAAN'a ilgisi var. KAAN'ın 6. Nesle dönüştürülmesi için de çalışma yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber
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