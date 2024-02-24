TUSAŞ mühendisinin KAAN sözleri duygulandırdı

24 Şubat 2024 11:26 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 11:31

Milli Muharip Uçak KAAN’ın uçuşu yurt içi ve yurt dışında birçok haber sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. TUSAŞ mühendisinin KAAN’ı yapan ruhu ve motivasyonu anlattığı video ise sosyal medyada büyük ilgi topladı.

İşte ilgi çeken sözler:

"Bu ülkede başkalarının çocukları anasız babasız büyümesin diye kendi çocuklarını anasız babasız büyütmeyi göze alan askerlerimiz, polislerimiz var. Biz onlar için buradayız…"

"ASKERLERİMİZ VE MÜHENDİSLERİMİZ, OMUZ OMUZA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı, TRT Haber X hesabında paylaşılan ve TUSAŞ mühendisinin duygularını anlatan videoyu alıntılayarak, "İşte bu ruhtur bu ülkeyi yücelten!" notuyla bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Birçok coğrafyada görev yapan Mehmetçik, bu ruhu hissederek milletinin emrinde görevine devam ediyor. Bu yüce milletin sizler gibi koca yürekli mühendis evlatları olduğu sürece, hiçbir çocuğumuz anasız ve babasız büyümeyecek! Askerlerimiz ve mühendislerimiz; milletimizin güvenliğini sağlamak, ülkemizi daha da yüceltmek için omuz omuza çalışmaya devam edecek. Bu uğurda seferber olan mühendislerimizi gönülden selamlıyor, asil milletimizi gururlandıracak nice başarılar diliyoruz."