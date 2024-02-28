TUSAŞ'tan 'kalorifer peteği' cevabı! KAAN'ın üretim sürecini paylaştı

28 Şubat 2024 10:20 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 10:26

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu yaptı.

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

''KALORİFER PETEĞİ''NE CEVAP

TUSAŞ, ''Kalorifer peteği'' eleştirilerine cevap olarak KAAN ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde KAAN'ın üretim sürecindeki çekilmiş videolar yer aldı.