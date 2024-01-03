Ülke resmen buz tuttu! Son 25 yılın en soğuk günü... 

03 Ocak 2024 18:14 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 18:15

İsveç'in TT haber ajansının aktardığı bilgiye göre, İsveç Laponyası'ndaki Kvikkjokk-Arrenjarka bölgesinde hava sıcaklığı, eksi 43,6 santigrat dereceye kadar geriledi.

25 YILIN REKORU!

Sıcaklık, 1999 yılından bu yana ocak ayında ülkede kaydedilen en düşük sıcaklık oldu. İsveç'in kuzeyindeki yerli Sami halkının yaşadığı Nikkaluokta bölgesinde de dün termometreler eksi 41,6 derece kaydedilmişti.

Nikkaluokta da Norveç'in kuzeyinden İsveç ve Finlandiya üzerinden Rusya'ya kadar uzanan Laponya'da yer alıyor.

Ülkede ocaktaki en düşük sıcaklık, eksi 49 ile 27 Ocak 1999'da Finlandiya sınırı yakınındaki Karesuando kasabasında ölçülmüştü.

FİNLANDİYA DA DONDU!

Finlandiya'nın kuzeybatısındaki Ylivieska kentinde ise hava sıcaklığı eksi 37,5 derece olarak kaydedildi.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin birçok kesiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derecenin altına kadar düşebileceği uyarısında bulundu vatandaşların gerekli önlemleri almasını önerdi.