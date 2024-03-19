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19 Mart 2024 11:27 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:34

Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi

Ülkenin bir yanında kara kış bir yanında bahar havası hakim... Doğu ve Güneydoğu illerinde etkili olan kar yağışı hayatını olumsuz etkilerken ilk kar tatili haberi de geldi. Hakkari, Şırnak, Van, Bitlis gibi illerimizde kar köy yollarını kapattı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

Türkiye'nin batısında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğusuna kara kış geri geldi. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken köy yolları da kapandı. Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü bölgeden ilk kar tatili haberi de geldi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 1. Resim

HAKKARİ- ŞIRNAK YOLUNDA ÇIĞ DÜŞTÜ

Hakkari’de etkili olan karla karışık yağmur, 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı’ndan çığın inmesine neden oldu. Devasa çığın Zap suyunun akışını kesmesi cep telefonuyla kaydedildi.Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 2. Resim

Hakkari'de iki gündür aralıksız yağan karla karışık yağmur, 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı'ndan devasa büyüklükte çığın inmesine neden oldu. Karayolunu çift yönlü ulaşıma kapatan çığın Zap suyunu kesmesi ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, belediye ve il özel idaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.

Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 3. Resim

BİNGÖL'DE YOLLAR KAPANDI 

 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 4. Resim

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı iki gündür devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsal alanlar tamamen beyaza bürünürken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 15 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 5. Resim

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, birçok okulda eğitim aksadı. Beytüşşebap Kaymakamlığı, ilçe genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verdiklerini duyurdu.

Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 6. Resim

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI 

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 7. Resim

Şehir merkezinde dünden bu yana etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve sise bıraktı. Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yaşışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis farlarını yakarak seyretti.Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 8. Resim

YOLDA MAHSUR KALDILAR 

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışından dolayı yolda mahsur kalanlar kurtarıldı. Tatvan ilçesinde dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Tatvan-Van kara yolunun 20 ile 30’uncu kilometreleri arasında onlarca tır mahsur kaldı. Karayolları ekipleri saatlerce mesai harcayarak yolları temizleyip mahsur kalanları kurtardı.Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 9. Resim

MUŞ BEYAZA BÜRÜNDÜ 

Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 10. Resim
 

KARS'TA 3 GÜNDÜR KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR 

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üç gündür aralıklarla kar yağışı etkili oldu.Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 11. Resim
Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi - 12. Resim
 
 
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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