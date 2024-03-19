Ülkenin doğusu kara teslim! İlk tatil haberi geldi

19 Mart 2024 11:27 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:34

Türkiye'nin batısında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğusuna kara kış geri geldi. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken köy yolları da kapandı. Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü bölgeden ilk kar tatili haberi de geldi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

HAKKARİ- ŞIRNAK YOLUNDA ÇIĞ DÜŞTÜ

Hakkari’de etkili olan karla karışık yağmur, 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı’ndan çığın inmesine neden oldu. Devasa çığın Zap suyunun akışını kesmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Hakkari'de iki gündür aralıksız yağan karla karışık yağmur, 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı'ndan devasa büyüklükte çığın inmesine neden oldu. Karayolunu çift yönlü ulaşıma kapatan çığın Zap suyunu kesmesi ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, belediye ve il özel idaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.

BİNGÖL'DE YOLLAR KAPANDI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı iki gündür devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsal alanlar tamamen beyaza bürünürken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 15 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, birçok okulda eğitim aksadı. Beytüşşebap Kaymakamlığı, ilçe genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verdiklerini duyurdu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.

Şehir merkezinde dünden bu yana etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve sise bıraktı. Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yaşışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis farlarını yakarak seyretti.

YOLDA MAHSUR KALDILAR

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışından dolayı yolda mahsur kalanlar kurtarıldı. Tatvan ilçesinde dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Tatvan-Van kara yolunun 20 ile 30’uncu kilometreleri arasında onlarca tır mahsur kaldı. Karayolları ekipleri saatlerce mesai harcayarak yolları temizleyip mahsur kalanları kurtardı.

MUŞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

KARS'TA 3 GÜNDÜR KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR