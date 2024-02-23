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23 Şubat 2024 14:47 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 15:31

Ümraniye'de dehşet! Dini nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdü

Ümraniye'de bir kişi, imam nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldürdükten sonra kaçtı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ümraniye&#039;de dehşet! Dini nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdü
Ümraniye, Cinayet

Ümraniye'de bulunan bir sitede ikamet eden Suat G, imam nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'ye (30) silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

ANNE VE İKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları incelemede anne ve iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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