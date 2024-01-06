06 Ocak 2024 20:58 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 21:00
Üniversiteli genç kızın şüpheli ölümü: Cesedi evinde bulundu
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, üniversite öğrencisi Bebeci'nin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeci'nin cesedi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bebeci'nin kalp krizinden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.