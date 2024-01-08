Üniversiteli Gökçe evinde ölü bulunmuştu! Nedeni ortaya çıktı

08 Ocak 2024 07:29 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 07:30

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci dün evinde olü olarak bulunmuştu. 25 yaşındaki Bebeci'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve genç kızı hareketsiz bir halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

DARP VE CEBİR İZİ YOK

Belediye tabipleri tarafından yapılan incelemede ölümünün şüpheli bulunduğu raporlanan Gökçe Bebeci'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada gerçekleşen incelemelerde, vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi bulunmayan Bebeci'nin ilk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Gökçe Bebeci'nin cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.