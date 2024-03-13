13 Mart 2024 00:00 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:00
Ünlü rezidansın spor salonunda yangın! Her yanı dumanlar sardı
Bakırköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın spor salonu ve saunasını bir anda dumanlar sardı. Spor yapan kişiler binadan tahliye edildi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakırköy'deki bir rezidansın spor salonu ve saunasının bulunduğu binada yangın çıktı. Binanın içinde yoğun duman oluşurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay, saat 22.30 sıralarında Bakırköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, rezidansın spor salonu ve saunasının olduğu 2 katlı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken bina içinde yoğun duman oluştu. Binada bulunan vatandaşlar tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri binada duman tahliyesi yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı