Uraloğlu: Yatırımlarımız olmasa sadece İstanbul değil, tüm Türkiye felç olurdu

10 Mart 2024 19:06 - Güncelleme : 10 Mart 2024 19:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleştirilen Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu. Uraloğlu, açılışını yaptıkları 8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın birçok toplu ulaşım hattına entegre olacağını belirterek, Kayaşehir'den yola çıkan yolcuların Kirazlı’da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy’e kadar tek trenle seyahat edebileceğini söyledi. İstanbul’u baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatmak için Bakanlık olarak özveriyle çalıştıklarının altını çizen Uraloğlu, ulaşımla ilgili önemli müjdeler verdi.

12 ŞEHİRDE 936 KM ŞEHİR İÇİ RAYLI HAT

Uraloğlu, 12 şehirde işletme altında olan 936 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 407 kilometresini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın inşa ettiğine işaret ederek, İstanbul dışında Ankara’da; Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-Kızılay Metrolarını ve BAŞKENTRAY’ı bakanlığın inşa ettiğini söyledi. Kayseri’de; Anafartalar- Yüksek Hızlı Tren Gar Tramvayı’nı, Antalya'da ise Expo Havalimanı Tramvay Hattının yapımını üstlendiklerini kaydeden Uraloğlu, İzmir’de ise Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak İZBAN’ı, Gaziantep’te de yine Büyükşehir ile birlikte çalışarak GAZİRAY’ı hayata geçirdiklerini anlattı. Şu anda da Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul’da 7 projede toplam 90 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ettiklerini de bildiren Uraloğlu, “Türkiye genelinde de 82 kilometresi İstanbul’da olmak üzere 372 kilometre planlama aşamasında projemiz bulunuyor dedi.

BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyona sahip olduğunu belirten Uraloğlu, özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alan inşa ettiklerini ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladıklarını anlattı. “Bu istasyonlar Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe ve Molla Gürani istasyonları olacak. Böylece Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı’da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy’e kadar tek trenle seyahat edebilecekler.” dedi. Hat ile Kirazlı İstasyonunda; Kayaşehir-Kirazlı Metrosu’na, Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu’na, İncirli İstasyonunda; Metrobüs Hattı’na, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna bağlandığını anlatan Uraloğlu, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı’na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul Deniz Otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanacağının altın çizdi.

“SIRADA ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI HATTI VAR”

Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu projesinin yanında İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hatları olduğunu da açıklayan Uraloğlu, İstanbul’daki bu 3 projenin toplam uzunluğunun 44,4 kilometreyi bulduğunu açıkladı. Uraloğlu, “İnşallah, 2024 yılının ilk çeyreği içerisinde Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı’nı, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimini tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz demiştik. Hamdolsun Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı’nı ve Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nı İstanbul’a kazandırdık. İstanbullulara ve size verdiğimiz sözü yerine getirdik. Şimdi sırada Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesim kaldı. Bu projemiz için de çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz ve inşallah size ve İstanbullulara verdiğimiz sözü tutmuş olacağız” diye konuştu.

“TÜM TÜRKİYE FELÇ OLURDU”

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu ile hedeflere ulaşmak için büyük gayret gösterdiklerini belirterek birçok projeyi tamamlayarak hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Uraloğlu, “Vatandaşlarımıza bu projelerin önemini anlatırken ‘bir düşünsenize’ diyerek aslında geçmişi hatırlatıyoruz. Bir düşünsenize, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nu bir an yapılmadığını. İstanbul Boğazı’nın iki yakasını sadece iki köprüyle; Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleriyle geçtiğimizi düşünelim. İstanbul Boğazı kaç saatte geçilirdi, trafik nasıl olurdu. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye felç olurdu. Bu düşünce bile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın hayata geçirdiği projelerin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Ama size daha iyi hizmet edebilmemiz için 31 Mart’ta inşallah Murat Kurum kardeşimizi seçeceğiz ve 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’a hep beraber daha güzel hizmetler yapacağız” dedi.