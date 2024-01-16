Uşak'ta şehrin ortasında korkunç kaza: 8 yaralı

16 Ocak 2024 06:53 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 06:54

Uşak'ın Karahallı ilçesin dün gece saatlerinde korunç bir kazaya sahne oldu. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gelen bilgilere göre İnönü Caddesi'nde seyreden S.S. idaresindeki otomobil, Koşu Sokak kesişiminde M.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

4 YARALI SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi, ambulanslarla Karahallı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ü, buradaki tedavilerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yüksek sürat nedeniyle gerçekleştiği iddia edilen kazaya yönelik soruşturma başatıldı.