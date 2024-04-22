22 Nisan 2024 08:39 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 08:58
Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza!
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler her iki yönde de Altunizade’ye kadar yapılıyor. Günün ilk seferiyle başlayan arıza nedeniyle, Altunizade Metro istasyonuna gelen yolcular yoğunluk oluşturdu.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sabahın ilk saatlerinde başlayan teknik arıza sebebiyle Altunizade metro istasyonuna gelen vatandaşlar kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandılar.
Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden tahliye edildi. Yolcular güvenlik görevlileri tarafından başka yönden gelen trenlere doğru ilerledi.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Yolculara uyarı anonsu yapılırken Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı