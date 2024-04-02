Üsküdar'da bir garip olay: Denize atladı, gözden kayboldu... Nerede bu adam?

02 Nisan 2024 06:34 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 06:35

Üsküdar dün akşam saatlerinde ilginç bir olayın adresi oldu. Sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını kenara bıraktıktan sonra bırakarak denize atlayıp gözden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı'nın detaylarını aktardığı olay, 22.00 sıralarında Kız Kulesi'nin karşısındaki sahil şeridinde gerçekleşti. Kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını yere bırakan bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışları altında denize atlayarak yüzmeye başladı.

HER YERDE ARANIYOR

Bölgedeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği şahıs uzun bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye yönlendiren polis ekipleri durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlatsa da şahıs henüz bulunamadı.