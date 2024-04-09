Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Üzerinden traktör geçen 7 yaşındaki çoçuk ağır yaralandı
09 Nisan 2024 17:43 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:44

Üzerinden traktör geçen 7 yaşındaki çoçuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka mahallesinde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinde meydana geldi.

Sokakta seyreden Sezai P. Yönetimindeki 16 KFZ 94 plakalı traktör, sürücünün farkedemediği sokakta oynayan 7 yaşındaki Alparslan Ö.'nün üzerinden geçti

Üzerinden traktör geçen 7 yaşındaki çoçuk ağır yaralandı - 1. Resim

 Acılar içinde ağlayan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Üzerinden traktör geçen 7 yaşındaki çoçuk ağır yaralandı - 2. Resim

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray, Süper Kupa'da topu neden dışarı atmadı? Okan Buruk açıkladı!Son dakika! Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...