Uzman isim herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: "Yılbaşında kar yağacak mı?"

24 Aralık 2023 16:04 - Güncelleme : 24 Aralık 2023 16:05

Aralık ayının son günlerinde yurdun birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar da yeni yıla girerken havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla vatandaşların aklındaki soruya cevap verdi. Şen, yılbaşında kar yağmayacağını açıkladı.

"YILBAŞINDA YAĞMUR BİLE YOK"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yıl başında kar bekleyenlere üzücü haberim var. Kar yok. Sadece İstanbul değil Türkiye’de de kar yok. Yağmur bile yok. Sıcaklıklarda ortalamanın 3-4 derece üzerinde olacak. Daha 1 hafta var umarım değişir. Şimdi görünen böyle. Tatilinizi tekrar gözden geçirin."