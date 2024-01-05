Uzman meteorolog uyardı: İstanbul Boğazı'nı donduran soğuk geliyor! Tarihe geçecek

05 Ocak 2024 09:32 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:18

Sıcak yaz günlerinin ardından sonbahar aylarını da mevsim normallerinin üzerine sıcaklık değerleriyle geçiren Türkiye, kara kışla tanışmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre soğuk ve yağışlı hava dalgası hafta sonundan başlayarak önce batı bölgeleri, ardından da yurdun geri kalanını etkisi altına alacak.

SİBİRYA DALGASI

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, tahminlere göre İstanbul da dahil olmak birçok ile, kar yağışını beraberinde getiecek. Kar yağışının özellikle salı ve çarşamba günü yüzünü göstermesi bekleniyor.

1963 yılının ocak ayında İstanbul'da etkili olan soğuk hava Boğaz sularının donmasına neden olmuştu.

1963'TEN SONRA BİR İLK YAŞANABİLİR

Diğer yandan ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından ülke genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası için çarpıcı öngörülerde buundu.

Türkiye'nin uzun süredir görmediği bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalacağını iddia eden Ökten "Tarih tekerrür eder mi? Kutup'un kapıları açılıyor. 13 Ocak 1963'ten sonra 13 Ocak 2024. Tam 61 yıl sonra aynı gün" ifadeleriyle verdiği iki tarihe ilişkin meteorolojik bulguları gösteren hava haritasını paylaştı.

ANKARA'YA SOĞUK BİR BAŞKA GELİYOR

Sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdüren Ökten, "Karadeniz bölgesinin tamamı, Özellikle de kıyıları, önümüzdeki hafta çok yoğun kar yağışları alabilir. Kar takibini beraber yapacağız.. Bu neslin görmediği hiçbir şey kalmadı demiştik. Meğerse varmış. Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN DE GÜN VERDİ

İstanbul için de tahminlerini paylaşan Kerem Ökten, şunları söyledi: "Yeni hafta kar taneleri ile başlıyor. Pazartesi gecesi İstanbul'a ilk kar taneleri düşecek. Kar yağışı Salı ve Çarşamba günleri de devam edecek; fakat kar, gündüzleyin don yapmayacağı için ulaşımda fazla sıkıntı yaratmayacak gibi görünüyor. Gece saatleri sıkıntı oluşabilir."