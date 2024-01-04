Uzmanlar uyardı! Telefonunuzu şarj ederken bu hataları yapmayın

04 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:43

Son günlerde akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazların yanlış şarj edilmesi ve kullanılmasından kaynaklı batarya patlamaları sık sık gündeme geliyor. Artvin’de de bir kafede ve teknik serviste telefon bataryası patlamasının ardından uzmanlar telefon kullanırken ve şarj ederken dikkat etmemiz gerekenler hakkında kullanıcıları uyardı.

19 yıldır elektronik eşya tamirciliği yapan teknik servis uzmanı İrfan Kuzu, lityum teknolojiyle üretilen bataryalar yanlış kullanımdan kaynaklı büyük tehlike saçtığını söyledi.

İrfan Kuzu, 2004 yılından beri elektronik eşya tamiri yaptığını belirterek "Cep telefonu ve bilgisayarlar daha çok geliyor. En çok arızalar şarj soketleri, ekran kırıkları ve bataryalar bu tarz arızalar çok geliyor. Bataryalar Lityum polimer, Lityum için yani lityum teknolojisiyle yapılıyor. Genelde bataryaların arızalanma şekilleri kullanıcı hatasıyla oluyor. Darbelerden kaynaklı delinmeler, yırtılmalar, deformasyonlardan oluyor. Telefon arızası olduysa şarj entegreleri arızalı oluyor" dedi.

"TELEFONLARI ZAMANLI ŞARJ EDELİM"

Telefonların zamanlı şarj etmenin önemine değinen Kuzu "Kullanıcılar bataryalarının dolduğunu anlamadıkları için voltaj vermeye devam ediyorlar. Bataryalar kendilerini korumak için BMS dediğimiz bir devre var. Devre arızalandığında da batarya kendini koruyamadığı için yüksek akım alıyor ve batarya o şekilde bozulabiliyor.

Genelde şişmeler, yanmalar, performans düşmeleri yani siz yüzde 100 olarak görseniz bile bataryanız kısa zaman içerisinde tükenebiliyor. Yada darbe aldıktan sonra delinir hava ile temas ederse lityum elementi tehlikeli bir element, alev alabiliyor. Yeni nesil telefonlarla arka taraf açılmadığı için kapak açılmadığı için barut gibi düşünün bunu gaz sıkışarak patlıyor. Sıvı teması olduğunda şarja takarsanız yada sıvı teması olduğunda kullanmaya devam ederseniz kısa devre kaynaklı bataryalar arızalanıyor" diye konuştu.

BUNLARI YAPMAKTAN KAÇININ

Telefonu uzun süreli kullanmanın püf noktalarını da aktaran Kuzu, şarjdayken telefon kullanmamayı, uzun süre şarjda tutmamayı, telefon suyla temas ettiğinde şarja takmamayı önerdi.

Telefonunu batarya sorunu için tamire getiren Çetin Aksu "Bataryası şişmişti onu tamire bıraktım. Uzun süre şarjda bırakıyor ve şarjda iken de telefonla uğraşıyorum. Fakat çok zararlı olduğunu öğrendim. Bu yüzden kullanmamak gerekiyormuş" derken, Ayşe Şentürk ise "Telefonun yüzde 15’e kadar şarjı geldiğinde hemen şarja takıyorum. Bir saatte doluyor zaten hemen şarjdan çıkarıyorum. Şarjdayken de çok uğraşmamaya dikkat ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar" ifadelerini kullandı.