Valilik duyurdu! Deprem konutu başvuruları için 1 günlük ek süre

23 Mart 2024 01:11 - Güncelleme : 23 Mart 2024 01:12

Bilecik'te deprem mi oldu? 22 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bilecik'te deprem mi oldu? 22 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Endonezya'da şiddetli deprem

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Endonezya'da şiddetli deprem

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen 11 ilimizde hak sahipliği başvurusunu kaçıran afetzedelerimiz için 1 günlük ek süre verilecektir. Başvurular 26 Mart 00.01'de başlayıp 26 Mart 23.59'da sona erecektir. 81 ildeki AFAD il müdürlüklerimizden başvuru yapılabilecektir. Ayrıca deprem afetinden etkilenen 11 ilde, AFAD il müdürlüklerinin belirleyeceği ilçelerde de başvuru yapılabilecektir."