Valilik duyurdu! İki ilçede eğitime 1 gün ara verildi

21 Mart 2024 09:54 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:07

Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta kar dolayısıyla ilçelerden Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kapalı yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Beytüşşebap Belediyesi de ilçe merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı, vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karı temizledi.

VALİLİK'TEN KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Şırnak Valiliği, merkez ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte devam eden yağışların perşembe ve cuma sabah saatlerinden itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar, diğer ilçelerde yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, buzlanma, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



