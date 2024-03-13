Valilik son dakika olarak duyurdu: Okullar 1 gün tatil edilecek

13 Mart 2024 17:03 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:49

Çanakkale Valiliği, 8 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan kutlamalarla ilgili bir açıklama yaptı. Valilik, kutlamalar dolayısıyla 18 Mart Pazartesi günü okulları 1 gün tatil olacağını duyurdu.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLECEK

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"