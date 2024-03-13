13 Mart 2024 17:03 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:49
Valilik son dakika olarak duyurdu: Okullar 1 gün tatil edilecek
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada; 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle 18 Mart'ta okulların 1 gün tatil edileceği duyuruldu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çanakkale Valiliği, 8 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan kutlamalarla ilgili bir açıklama yaptı. Valilik, kutlamalar dolayısıyla 18 Mart Pazartesi günü okulları 1 gün tatil olacağını duyurdu.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLECEK
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı