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13 Mart 2024 17:03 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:49

Valilik son dakika olarak duyurdu: Okullar 1 gün tatil edilecek

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada; 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle 18 Mart'ta okulların 1 gün tatil edileceği duyuruldu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Valilik son dakika olarak duyurdu: Okullar 1 gün tatil edilecek

Çanakkale Valiliği, 8 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan kutlamalarla ilgili bir açıklama yaptı. Valilik, kutlamalar dolayısıyla 18 Mart Pazartesi günü okulları 1 gün tatil olacağını duyurdu.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLECEK

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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