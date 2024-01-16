Valilikten motokurye kararı! 3 ilçede yasak geldi

16 Ocak 2024 09:52 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak yağış Marmara'nın batısını etkisi altına aldı. Çanakkale'de gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkili olan kötü hava şartları nedeniyle trafikte birtakım düzenlemeye gidildi. Çanakkale Valiliği, 3 ilçede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"SAAT 18.00'E KADAR YASAK"

"Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 20.00’den başlayarak 16 Ocak 2024 Salı günü saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına ilişkin uygulanan yasak devam etmektedir. Olumsuz hava şartları çerçevesinde uygulanması öngörülen İlimiz merkezi ve diğer ilçelerdeki yasak kaldırılmıştır."