Valilikten trafik önlemi! İstanbul'a girişlere izin verilmeyecek 

13 Nisan 2024 18:48 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 18:50

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Tedbirleri Genelgesi’ne uygun olarak 14 Nisan saat 05.00’ten 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a büyük taşıt girişlerini geçici olarak yasakladığını duyurdu.

Bayram tatili dönüş oluşan trafiğe çözüm olması beklen karar doğrultusunda şehir içi trafiğin hafifletilmesi amaçlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu süre zarfında yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar, zorunlu haller dışında ana arterlerde bulunmayacak.

15 NİSAN'A KADAR İZİN YOK!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul’da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek" ifadelerine yer verildi.