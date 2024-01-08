Van-Hakkari karayolunda peş peşe feci kazalar! 3 araç şarampole düştü: 5 yaralı

08 Ocak 2024 21:28 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 21:34

Van-Hakkari karayolunda fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı üç aracın şarampole düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kazalar, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi.

5 YARALI

Fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı iki otomobil ile bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

KAYSERİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı’nda bulunan alt geçitte A.D. yönetimindeki 06 DPY 616 plakalı otomobil ile İ.Y. idaresindeki 38 AEN 224 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden A.D. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan A.D.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazada hasar alan iki otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.