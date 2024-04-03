03 Nisan 2024 00:43 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:43
Van'da 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van Bahçesaray Devlet Hastanesinde, yüksekten düşme sebebiyle tedavi görmek olan 7 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine havalanan helikopter ambulans ile SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı