Van'da 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı

03 Nisan 2024 00:43 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:43

Van Bahçesaray Devlet Hastanesinde, yüksekten düşme sebebiyle tedavi görmek olan 7 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine havalanan helikopter ambulans ile SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.