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03 Nisan 2024 00:43 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:43

Van'da 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van Bahçesaray Devlet Hastanesinde, yüksekten düşme sebebiyle tedavi görmek olan 7 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine havalanan helikopter ambulans ile SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.

Van'da 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı - 1. Resim

Van'da 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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