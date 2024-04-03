Van'da çok sayıda gözaltı var: Gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak

03 Nisan 2024 10:01 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:10

Canlı Anlatım Özeti 15 GÜN GÖSTERİ YASAĞI GELDİ

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

POLİSE TAŞ ATIP, SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

PROVOKATÖRLER DEVREDE

MAZBATA AK PARTİ'YE GEÇTİ

03.04.2024 02:00

15 GÜN GÖSTERİ YASAĞI GELDİ

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde 3 Nisan'dan geçerli, 17 Nisan da dahil olmak üzere 15 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı belirtildi.

03.04.2024 01:00

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olaylara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; PKK lehine övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

02.04.2024 18:00

POLİSE TAŞ ATIP, SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesinin ardından göstericileri kentte sokak aralarında bulunan saksıları devirdi, trafiği kapattı ve polise taş attı.

Gece boyu devam eden provokatörler caddelerin ortasında lastik yakıtı, çöp konteynırları ateşe verdi.

02.04.2024 15:00

PROVOKATÖRLER DEVREDE

Van İl Seçim Kurulu da belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi. Bu karardan sonra provokatörler, şehri adeta savaş alanına çevirdi.

02.04.2024 14:20

MAZBATA AK PARTİ'YE GEÇTİ

Yerel seçimlerde milyonlarca vatandaş, sandık başına gidip oyunu kullanmıştı. Seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri alındığı ortaya çıkmıştı...

Yer: Van