Van'da DEM Partililerin fırlattığı taş Erkan Baş'ın kafasına isabet etti

03 Nisan 2024 16:21 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 16:36

Van’da Abdullah Zeydan’ı başkanlıktan eden sözler belli oldu!

Van’da Abdullah Zeydan’ı başkanlıktan eden sözler belli oldu!

DEM Parti adayı Abdullah Zeydan hakkında verilen "memnu hakların iadesi" kararı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılğı'nın itirazıyla 29 Mart'ta, seçime iki gün kala kaldırıldı.



İl Seçim Kurulu, sözkonusu karar nedeniyle Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığına" hükmetti. Mazbata yasa gereği yüzde 27 ile en çok oyu alan ikinci adaya, AK Partili Abdulahat Arvas'a verildi.

ERKAN BAŞ'A TAŞ İSABET ETTİ

Belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesinin ardından göstericiler sokaklara döküldü. Ortalığı talan eden göstericiler polise taş ve molotof fırlattı.

DEM Partililerin fırlattığı taşlardan bir tanesi de Van'a giden TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın kafasına isabet etti. Kafasını tutan Baş'ı yayındakiler bölgeden hızla uzaklaştırdı.