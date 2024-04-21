Van'da göğüs ağrısı olan hasta için ambulans helikopter havalandı

21 Nisan 2024 17:52 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 17:53

Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi olan hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi. 53 yaşındaki hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.