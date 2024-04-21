21 Nisan 2024 17:52 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 17:53
Van'da göğüs ağrısı olan hasta için ambulans helikopter havalandı
Van’ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören 53 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van’a sevk edildi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi olan hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi. 53 yaşındaki hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı