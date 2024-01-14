Van'da kar kalınlığı insan boyunu aştı! Hayvanlar için tüneller kazıldı

14 Ocak 2024 14:20 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 14:28

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediye, Edremit Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerin karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 671 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HAYVANLAR İÇİN TÜNELLER KAZILDI

Kar yağışının en etkili olduğu Van'ın Bahçesaray ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu. İlçeye bağlı Arvas Mahallesi muhtarı Hidayet Arvas, kar altındaki ahırda bulunan koyunları açtığı kar tünelinden dışarı çıkarıp besledi. Muhtar Arvas, "Kar yağışı sunada devam ediyor. Öyle bir yağmış ki ancak açtığınız tünelle hayvanlarımızı dışarı çıkarıp ot ve yem verebildik" dedi.