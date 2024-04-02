Van'da provokasyon! Sokakları talan ettiler

02 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:00

İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi, Van AK Parti'ye geçti. Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.

VAN'DA OLAYLAR BÜYÜYOR

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında olaylar çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması üzerine DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi’ne yürümek istedi. Polisin uyarılarına rağmen caddeye çıkan bir grup refüjdeki saksıları devirirken, polis ekipleri ise tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Olaylar ara sokaklarda devam ediyor.