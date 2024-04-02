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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:00

Van'da provokasyon! Sokakları talan ettiler

AK Parti'ye geçen Van'da DEM Partililer sokaklara döküldü. Olayı sabote etmek isteyen provokatörlere polis ekipleri müdahalede bulunuyor.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com

İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi, Van AK Parti'ye geçti. Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.Van'da provokasyon! Sokakları talan ettiler - 1. Resim

VAN'DA OLAYLAR BÜYÜYOR 

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında olaylar çıktı.Van'da provokasyon! Sokakları talan ettiler - 2. Resim

Adalet Bakanlığı tarafından Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması üzerine DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi’ne yürümek istedi. Polisin uyarılarına rağmen caddeye çıkan bir grup refüjdeki saksıları devirirken, polis ekipleri ise tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Olaylar ara sokaklarda devam ediyor.

Kaynak: Tgrthaber.com
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