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    • 05 Ocak 2024 03:20 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 03:20

    Van'ın 4 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Van'ın 4 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle, ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

    Van&#039;ın 4 ilçesinde eğitime &#039;kar&#039; engeli
    Van, Kar, Okul, Tatil

    Kar yağışları yurdun bazı bölgelerini esir almaya başladı. Van'da akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye, Saray ve Çatak ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi. 

    Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 4 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

    https://twitter.com/KaymakamAydogan/status/1743001296125264046

    ÇATAK'TA BİR BÖLGEDE OKULLAR TATİL

    Çatak Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görentaş Bölgesindeki Uzuntekne, İçimli, Görentaş, Ağaçlık, Onağıl, Derebaşı, Boyunpınar, Teknecik, Saygın, Yukarı Narlıca, Aşağı Narlıca mahalleleri yoğun kar yağışının ve tipinin devam etmesi sebebiyle 5 Ocak 2024 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

    Haberler>Gündem>Van'ın 4 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
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