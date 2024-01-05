Van'ın 4 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

05 Ocak 2024 03:20 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 03:20

Kar yağışları yurdun bazı bölgelerini esir almaya başladı. Van'da akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye, Saray ve Çatak ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 4 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

https://twitter.com/KaymakamAydogan/status/1743001296125264046

ÇATAK'TA BİR BÖLGEDE OKULLAR TATİL

Çatak Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görentaş Bölgesindeki Uzuntekne, İçimli, Görentaş, Ağaçlık, Onağıl, Derebaşı, Boyunpınar, Teknecik, Saygın, Yukarı Narlıca, Aşağı Narlıca mahalleleri yoğun kar yağışının ve tipinin devam etmesi sebebiyle 5 Ocak 2024 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.