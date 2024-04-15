Vicdanları yaralayan olay: 4 yavru kediyi çöpe attı

15 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:00

Meram ilçesi Çandır Mahallesi Avgın Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerindeki çöp konteynerinden kedi sesini duyan Burcu Kocaer ve kızı Eylül Kocaer sesin geldiği konteynerin yanına gitti. Çöp konteynerini kontrol eden anne ve kızı çöp içerisinde 4 tane yavru kedi buldu.

Konteynerden çıkardıkları kedileri evlerine alan anne ve kızı önce kedileri temizledi ardından karnını doyurdu. Burcu Kocaer ve kızı Eylül Kocaer, yavru kedileri sahiplenerek Latte, Bitter, Oreo ve Bonte ismini verdi. Burcu Kocaer daha sonra kedileri çöp konteynerine bırakan kişiyi tespit etmek için güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletle gelen bir kişinin poşet içerisindeki yavru kedileri çöp konteyneri içerisine bırakarak sokaktan ayrıldığı görülüyor.

"İNANILMAZ ÜZGÜNÜZ"

Kedileri çöp konteynerinden alarak sahiplenen Burcu Kocaer, “Geçtiğimiz akşam oldu bu olay. Burada evimizin bahçesindeydik. Yavru kedi sesi duyduk. Ses, hemen bizim bahçemizin arka tarafından geliyordu. Yavru kedilerin yardıma ihtiyacı olduğunu anladığımız için çıkıp yardıma ihtiyacı var mı, annesini mi arıyor diye sokağa geçtik. Daha sonra kedinin aslında bir tane değil, 4 tane olduğunu hem de çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Önce kedileri aldık konteynerin içinden. Kedileri aldıktan sonra güvenlik kamerasını kontrol ettik. Hiç görmeseydik ki bir şahıs motosikletiyle yavru kedileri poşete koyarak getirmiş. Poşetten de çöp silkeler gibi konteynerin içine silkeleyip sonra da hiç ardına bakmadan dönüp gidiyor. Yani biz fark etmeseydik o kediler ne halde olacaklardı hiç bilmiyoruz. Yani böyle bir vicdan, merhamet, yoksunu insanı gördüğümüz için kamera görüntüsünde de olsa onunla karşılaştığımız için inanılmaz üzgünüz” dedi.