Villadaki yangının sırrı çözüldü! Korkunç cinayet ortaya çıktı

02 Nisan 2024 14:58 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:04

Bursa'da meydana gelen korkunç olayda bir villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş ve yapılan kontrollerde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaşılmıştı. Bursa emniyeti olayla ilgili sır perdesini araladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada; olayda alevler nedeniyle yaralanan şüphelinin, yangın süsü verdiği villada eşini rahatsız eden arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü tespit etti.

YANGININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada villada Mustafa Ş.'ye (52) ait olan yanmış bir ceset buldu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından harekete geçti. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın perde arkasını kısa sürede araladı.

CİNAYETİN SEBEBİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Yapılan çalışmalarda Ali V.'nin arkadaşı Mustafa Ş.'yi boşanma aşamasındaki eşiyle mesajlaştığı ve rahatsız ettiği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Ayrıca Ali V.nin 7 gün boyunca arkadaşı Mustafa Ş.'nin cesediyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Daha sonra plan yapan Ali V., villada yangın süsü vererek cesedi yok etmek istedi. Villada yangın çıkartmak istediği sırada kendisini de yaralanan Ali V. alevler sonucu ağır yaralandı.

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ali V. yanık ünitesindeki yoğun tedavinin 3.gününde cinayeti itiraf ederken, olayda kullandığı suç aleti bıçak da evinde bulundu.

Ali V. ile maktul Mustafa Ş.'nin bir süre önce barınma evinde tanışıp arkadaş oldukları, villanın bodrum katını birlikte kiralayıp yaşadıkları, boşanma aşamasındaki eşinin mesajla rahatsız edilmesini öğrenmesi üzerine bu olayın gerçekleştiği kaydedildi.

Hakkında tutuklama kararı verilen Ali V. tedavisinin ardından cezaevine sevk edilecek.