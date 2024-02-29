'Yabancı öğrenciler sınavsız üniversiteye giriyor' iddialarını DMM yalanladı

29 Şubat 2024 23:12 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 23:18

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “yabancı öğrenciler sınava girmeden para karşılığı Türkiye'deki devlet üniversitelerinde okuyor” iddialarını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yabancı öğrenciler sınava girmeden para karşılığı Türkiye'deki devlet üniversitelerinde okuyor" iddiası doğru değildir.

Ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin öncelikle bir ortaöğretim kurumundan mezun olması, üniversiteler tarafından belirlenen ve YÖK Başkanlığınca uygun görülen sınav sonucu ve puanlara sahip olması, bu belgeler ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeler ile doğrudan üniversiteye başvurması ve üniversite tarafından değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulü kriterleri arasında; uluslararası geçerliliği olan sınavlar, dil sınavları ve ÖSYM tarafından yapılan YÖS sınavlarının sonuçları bulunmaktadır.

Dolayısıyla üniversiteler, Türkiye Yükseköğretimi için belirlenmiş usul ve esaslar ile öğrenci kabul kriterlerine göre öğrenci kabul edebilmekte, bu esas ve kriterler dışında öğrenci kabul edememektedir.

Ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler, bulundukları üniversite ve bölüme göre yıllık ücret ödemektedirler. Yurt dışından kabul kontenjanı dahilinde devlet yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ücretler, her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir.