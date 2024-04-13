13 Nisan 2024 13:24 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 13:24
Yabancı uyruklu küçük çocukların kavgasına aileler karıştı: Ağır yaralılar var
Eskişehir'de iki çocuk arasındaki kavgaya aileler de karışınca kavga büyüdü. Yabancı uyruklu ailelerin kavgasında 1'i ağır 4 yaralı var.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de, iddiaya göre, yabancı uyruklu 2 çocuğun kavgasına ailelerinin dahil olması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, dün iddiaya göre, iki çocuk arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada 2 yabancı uyruklu grup adeta birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kavgada ortalık savaş alanına dönerken, olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekiplerince kaza çalışmalar olaya müdahale edilirken konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı