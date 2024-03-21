Yağmur, kar, dolu... Kış geri geldi: Meteoroloji'den 17 kent için sarı alarm! İşte 21 Mart il il hava durumu

21 Mart 2024 07:00 - Güncelleme : 21 Mart 2024 07:01

Mart ayının sonlarına yaklaşırken kış adeta geri geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğa Akdeniz'e sağanak, Doğu ve Güneydoğu'ya ise yağmur ve sağanağın yanı sıra 1200 m üzeri rakımlı bölgelere yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar uyarısı yaptı.

Yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışların, iç kesimlerde önceleri yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Yurdun kuzeybatı ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyılarında kuzey, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

PEŞ PEŞE UYARI

Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatleri arasında Osmaniye il geneli ile Adana'nın güney ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Doğu bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ve doğu, Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ve Mardin’in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1200 m üzeri rakımlı kesimli yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybetmesi, doğusunda ise Cuma (22.03.2024) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı 'dikkatli ve tedbirli olunmalı' diye uyarı yapıldı.

İŞTE 21 MART İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusunun yağmurlu, Kırklareli çevrelerinin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra il geneli yağmurlu

KIRKLARELİ 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı

KOCAELİ 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, zamanla karla karışık yağmur, kuzeybatı ve doğu kesimlerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİVAS 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

KARABÜK 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

SİNOP 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TOKAT 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, bölgenin batısında ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, (1200 metre üzeri) yükseklerinde ve doğusunda kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yoğun olmak üzere, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun (1200 metre üzeri) yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı