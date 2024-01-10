10 Ocak 2024 03:59 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 04:00
Yağmur nedeniyle yol çöktü, çöp kamyonu askıda kaldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da yolun çökmesi sonucu bir çöp kamyonu bulunduğu yerde sıkıştı. Sağ tarafı havada kalan çöp kamyonu Büyükşehir Belediyesine ait vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle, çöp kamyonunun geçtiği sırada yol çöktü. Kamyon çöken yolda askıda kaldı.
Olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 361. Cadde üzerinde meydana geldi. Ankara’da etkili olan yağışın ardından Yenimahalle Belediyesine ait çöp kamyonu çöp toplarken, yolun yama yapılmış kısmı çöktü.
Yolun çökmesinin ardından çöp kamyonu askıda kaldı. Sağ tekerlekleri havada kalan kamyon Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu vinç yardımı ile kurtarıldı.