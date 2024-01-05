Yakınlarını dolandıran fenomenler Kıvanç ve Beril Talu tutuklandı 

05 Ocak 2024 20:12 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 21:13

Sosyal medyanın tanınan yüzlerinden Kıvanç ve Beril Talu'nun büyük bir mali vurgun yaparak yurt dışına firar ettikleri iddiası gündemi meşgul etmişti.

Dün bu iddiaların ardından Talu çifti, Gürcistan'dan Türkiye'ye dönerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

Emniyetin asayiş bölümünde gerekli işlemleri tamamlanan çift, daha sonra Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından Kıvanç ve Beril Talu, "Nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, her iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.

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