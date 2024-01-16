Yanan tenekeye tekme atan çocuk arkadaşını yaktı!

16 Ocak 2024 11:36 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:37

Adana’da bir çocuğun yanan tenekeye tekme atması sonucu arkadaşı yandı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bir tamircide meydana geldi. Teneke kutu içerisinde ateş yakan çocuklardan biri ateş topuna dönen tenekeye tekme attı. Tekme attığı yanan teneke arkadaşının üzerine doğru fırladı. Tenekeden çıkan alevler çocuğun kıyafetini tutuşturdu. Yanmaya başlayan çocuk panikle koşarak uzaklaştı.

O anlar saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.