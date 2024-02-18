Yargıdaki operasyonda yeni detaylar: Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde

18 Şubat 2024 11:11 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 12:04

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalarda, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlendikten sonra meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların Danıştay kararıyla görevlerine iade edilmesi gündeme bomba gibi düştü.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeniden göreve gelen 387 hakim ve savcıyla ilgili inceleme başlattı. İnceleme kapsamında, FETÖ imamlarıyla irtibatta olduğu belirlenen hakimlerin de yargıda halen görevli oldukları ortaya çıktı.

DANIŞTAY'DAN SKANDAL İADE VE TAZMİNAT KARARI

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, örgütün pek çok kumpası hazırladığı yer olan yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada, HSK'nın muhtelif zamanlarda aldığı kararlarla 4 bin 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmişti. İhraç edilen yargı mensupları arasında 140 Yargıtay üyesi, 48 Danıştay üyesi, 5 HSK üyesi ve 2 Anayasa Mahkemesi üyesi yer aldı.

Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçerken, meslekten ihraç edilen çok sayıda hakim ve savcı, göreve iade edilmeleri için Danıştay 5. Dairesi'ne başvuruda bulundu.

Sabah gazetesinin haberine göre; ankesör aramaları, HTS kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri ve emniyet analiz raporları doğrultusunda HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen hâkim ve savcılardan 450'si Danıştay 5. Dairesi tarafından skandal bir kararla görevlerine dönmelerine karar verildi. Ayrıca bu isimlere tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı. HSK iade kararlarına itiraz etti. Ancak itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme alınmadı.

HSK YENİDEN İNCELEME BAŞLATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Danıştay'ın kararıyla ilgili, "Bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Takipçisi olacağız" demişti. Danıştay'ın kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Göreve iade kararı verilen 450 isim arasından bazılarının göreve döndükten sonra emekli olduğu, bazılarının ise farklı soruşturmalar kapsamında açığa alındığı, 387 ismin ise aktif olarak görevde olduğu belirlendi.

HSK 1. Dairesi, göreve başlayan 387 yargı mensubu hakkında inceleme başlattı. Göreve iade edilen hâkimler arasında örgütün mahrem imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen isimlerin de olduğu kaydedildi.

BAKAN TUNÇ: TAKİPTEYİZ, TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın başlattığı incelemeyle ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mesleklerine geri dönen 387 isimle ilgili HSK'nın yeni bir inceleme başlattığını belirtti. Bu kapsamda dosyaların yeniden inceleneceğini ve hatalı karar olmamasına özen gösterildiğini söyleyen Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ ile mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz, çünkü bu bizim kırmızı çizgimiz. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi özellikle FETÖ'nün devlet kurumlarından, özellikle yargı gibi, emniyet gibi bu noktalarda özellikle bu hassasiyetin korunmasını istiyoruz. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz da bu dosyalarla ilgili yeniden inceleme başlattı. Bu inceleme neticesinde bir soruşturmaya dönüşecek dosyalar varsa yine bunun kararını verecek olan tabii ki Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu'dur ve ilgili dairesidir. Teftiş Kurulu'nun incelemeleri neticesinde süreci hep beraber takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İRTİBAT KURDUKLARI HTS RAPORLARIYLA KANITLANDI

Danıştay'ın göreve iade ettiği isimlerden B.B.'nin, örgütün yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi yaptığı, hâkim M.Ç.'nin de FETÖ'den işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda yer almıştı. B.B.'nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği belirtilmişti.