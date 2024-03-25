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25 Mart 2024 08:34 - Güncelleme : 25 Mart 2024 08:50

Yargıtay'da seçim günü: 348 üye sandığa gidecek

 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi bugün gerçekleştirilecek.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yargıtay&#039;da seçim günü: 348 üye sandığa gidecek

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi bugün sona eriyor. Bu çerçevede, 348 Yargıtay üyesi bugün sandığa gidecek.

Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

Yargıtay'da başkanlık seçimi bugün yapılacak - 1. Resim

5 ADAY YARIŞACAK

Başkanlık için, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yarışacak. Oylama ise saat 08.00'de başlayacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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