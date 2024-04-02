Yargıtay'da seçim çıkmazı: 12'inci turda da sonuç alınamadı

02 Nisan 2024 11:31 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:09

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay yeni başkanını arıyor. 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 5 adayla girilen ilk seçim ve 3 adayla girilen ikinci seçimden sonuç çıkmadı. 3 adayla yeni seçim yapıldı ancak yine bir sonuç alınamadı.

Seçimin 11'inci turuna en çok oyları alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk başvurdu.

SALT ÇOĞUNLUK BİR TÜRLÜ SAĞLANAMIYOR

Şentürk 11’nci turda en çok oyu alan aday oldu. Geçersiz ve boş oyların sayısı 16 olarak açıklandı. Seçimlerin son turunda akarca 85 oy alırken, Kerkez 102 oy aldı. Ancak yine salt çoğunluk sağlanamadı.

13. TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

Yargıtay’da başkanlık seçimleri 12’nci turla devam etti ama yine sonuç alınamadı. Seçimin 12. turunda da salt çoğunluk sağlanamadı. Adaylardan Mehmet Akarca 98, Ömer Kerkez 105, Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı.