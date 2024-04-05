Yaşı 15 suçu yaşının iki katından fazla! Polis ekipleri kaçarken yakaladı

05 Nisan 2024 18:08 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:09

Bursa İnegöl'de polis ekipleri, hırsızlık olaylarından 32 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki çocuk hırsızı suçüstü yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ekipleri, şüphelendikleri plakasız motosikletin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamacanın sonucunda sürücü, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıkarken, yakalanan Suriye uyruklu şüpheli M.K.'nın (15) 32 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.