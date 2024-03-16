Yaşlı adamı 'milyon dolarlık heykel' yalanıyla dolandırdılar! 'Viking' operasyonu!

16 Mart 2024 15:41 - Güncelleme : 16 Mart 2024 15:43

Denizli’de meydana gelen olayda tarlasında çalışan Metin Y.’nin yanına gelen iki kişi, "Biz yan tarlada define arıyorduk. Kazı yaparken bir tane küp bulduk amca. Sende çekiç varsa kenarını kırıp içinde ne var bakalım" yalanıyla yaşlı çiftçinin güvenini kazandı.

Çekiçle küpün bir kısmını kırdıklarında içinden çıkan 3 tane altın görünümlü heykellerin milyon dolar değerinde tarihi eser olduğu söyledi.

KÜPÜ ÇİFTÇİYE BIRAKIP GİTTİLER

İçinden sözde heykel çıkan küpü çiftçiye bırakan şüpheliler, "Amca biz sana güveniyoruz. Bu sende kalsın, biz bununla ilgili alıcı bulacağız" diyerek oradan uzaklaştı.

Birkaç gün sonra yaşlı çiftçnin telefonu çaldı ve arayanlar dolandırıcılardı... Dolandırıcılar "Amca biz bir alıcı bulduk. Alıcı yurt dışından geleceği için masrafları olacak bize 10 bin euro gönder, zaten sende milyon dolarlık heykeller var" diyen şüpheliler, çiftçiden yaklaşık 10 bin euro aldı.

Viking dönemine ait olduğu iddia edilen heykelleri alacak kişiyi bekleyen yaşlı adam birkaç gün sonra yine para talebi içeren bir telefon aldı. Metin A. durumdan şüphelenerek Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na müracaat etti.

HEYKELLER TAMAMEN SAHTE ÇIKTI

Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ayrıntılı çalışmada topraktan çıkarıldığı öne sürülen küp, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Tarihi eser niteliği bulunmayan heykellerin tamamen sahte olduğunun anlaşılması üzerine derinleştirilen soruşturmada, suça karışan 3 şüpheli İzmir’de düzenlenen ve "Viking" kod adlı verilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Denizli’de getirilen şüphelilerden 72 yaşındaki M.E.U.’nun 11, 39 yaşındaki E.Y.’nin 35 ve 70 yaşındaki Hasan M.’nin ise 1 adet olmak üzere toplam 47 suç kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı.

Alınan ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerden, hesabına para yatırılan Hasan M. savcılık tarafından ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.