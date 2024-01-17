Kadıköy'de korku dolu anlar! Köpekler yaşlı kadına saldırdı

17 Ocak 2024 11:24 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:49

Kadıköy sahilde meydana gelen olayda gezintiye çıkan yaşlı kadın bir anda iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isteyen yaşlı kadın elindeki tekerlekli pazar arabasını kendisine siper etti.

YERE DÜŞTÜ

Köpeklerin saldırısıyla dengesini kaybeden kadın yere düştü.

Yaşlı kadın çevredekilerin yardımıyla köpek saldırısından kurtuldu. Köpeklerin yaşlı kadına saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.